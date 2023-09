Monsignor Nunzio Galantino incontra a Cerignola il cantautore Giovanni Caccamo

Dopo aver ospitato la Fiera del Libro di Cerignola, le porte di Palazzo Fornari restano aperte alla cultura e si prestano ad accogliere un altro grande incontro. Venerdì 29 settembre, alle 19.30, S.E. Mons. Nunzio Galantino incontrerà il cantautore Giovanni Caccamo, un evento promosso in occasione dei dieci anni di attività della Cooperativa “Un sorriso per tutti”. Oggetto del dialogo sarà il libro “Manifesto del Cambiamento”, pubblicato dall’artista lo scorso maggio e parte integrante di un ampio progetto sociale. Il volume nasce dal concorso di idee Parola ai giovani, in collaborazione con i Musei Vaticani e il MAXXI, lanciato da Caccamo il 31 marzo 2022, in risposta all’appello dello scrittore Andrea Camilleri, che affidò alle nuove generazioni, l’arduo compito di far partire un nuovo umanesimo. “Cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Qual è la tua parola di cambiamento?“ sono le domande che lo scrittore ha posto ai giovani, suggerendo loro di trascrivere la propria idea di società e di cambiamento.

Tra le migliaia di risposte ricevute, sessanta di queste sono state riportate nel volume, a testimonianza di quanto sia estesa la speranza che i giovani ripongono nel proprio futuro. Il cambiamento è possibile, sostiene Caccamo, ma solo se le nuove generazioni sono supportate nella propria missione dall’aiuto dei più saggi Maestri: certo quindi che non esista futuro senza radici, Giovanni Caccamo ha creato una nuova interazione tra analogico e digitale, giovani e saggi. La lettura del “Manifesto del Cambiamento” fungerà da slancio verso l’evoluzione, sarà l’antidoto contro ogni immobilità ed apatia, descrive l’autore. Alla luce di tali premesse, la conversazione con Mons. Nunzio Galantino sarà l’incontro diretto con un testimone di saggezza e un’occasione per riflettere sui nuovi orizzonti di cambiamento. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.