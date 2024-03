E’ ora di tornare a vincere: l’Audace Cerignola chiede strada a un pericolante Monopoli

Il trittico di fatiche in una settimana si concluderà domani per l’Audace Cerignola, nel confronto interno con il Monopoli, valido per la 31^ giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Ivan Tisci giovedì sono riusciti a strappare un punto in casa della Casertana, evitando una sconfitta che, per quanto visto in campo, sarebbe stata assolutamente immeritata. Il terzo pareggio consecutivo e il sedicesimo totale in campionato, ha fornito buoni segnali soprattutto sul profilo dell’orgoglio e della intensità messa sul campo, con gli ofantini ben disposti e caparbi nello sfruttare l’occasione su calcio da fermo, grazie alla prodezza acrobatica di Santiago Visentin. Se è vero che il conto delle gare senza vittoria è giunto a quota sette, almeno il Cerignola ha agganciato nuovamente la zona playoff a 40 punti in compagnia del Sorrento (che però è in vantaggio negli scontri diretti). Adesso però pare proprio il momento per tornare a riassaporare il gusto del successo pieno, al fine di innalzare la soglia del morale e gratificare anche con il risultato l’atteggiamento combattivo che i gialloblù stanno evidenziando nelle più recenti uscite. Si dovrà tener presente ovviamente la questione fisica e di recupero degli elementi, tuttavia nella trasferta campana sono da sottolineare le prestazioni di alcuni singoli, come ad esempio Bianchini in mediana (tanta corsa e pressing), rivelatosi nella circostanza una buonissima alternativa.

Il tecnico ligure ritrova Tentardini dopo la squalifica, ma perde per lo stesso motivo Capomaggio a centrocampo: Bianco è il naturale sostituto dell’argentino, ma chissà se non ci siano variazioni sul tema. Possibile un turno di riposo per Russo, davanti invece almeno uno fra Malcore e Vuthaj dovrebbe partire dall’inizio, se non entrambi, con in quel caso Leonetti pronto a subentrare in corso d’opera.

Un torneo indubbiamente sotto le aspettative quello che sta vivendo il Monopoli, invischiato in piena zona playout con 26 punti collezionati e un bilancio totale di cinque vittorie, undici pareggi e quattordici sconfitte. Se poi non si sfruttano occasioni come contro il Brindisi, rimonta subita nel recupero dal vantaggio di 2-0, si spiegano le difficoltà avvertite dagli adriatici. Dall’inizio del girone di ritorno, Roberto Taurino ha rilevato in panchina Tomei e, curiosamente, affronterà l’Audace nello stesso campionato con due squadre diverse, considerata la sfida di andata col Monterosi. Il mercato invernale del ‘gabbiano’ è stato assai movimentato, con un ricambio sostanziale della rosa: fra le partenze eccellenti quelle di Perina, Starita e Santaniello. In entrata i nomi più di rilievo i ritorni di Bizzotto e Viteritti, il centrocampista Ardizzone, Grandolfo e Tommasini in avanti. Ci saranno anche i freschi ex Sosa e Vitale, indisponibili per squalifica proprio Viteritti e Hamlili. Monopoli a secco di vittorie da otto turni e anch’esso reduce da tre pari consecutivi: il modulo sarà il 3-5-2, Borello e Viteritti i migliori marcatori con tre centri a testa.

Nell’ultimo precedente, il 30 gennaio 2023, fu successo esterno per 1-3 con gol cerignolano di D’Ausilio. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Scatena, della sezione di Avezzano, alla seconda presenza con la formazione gialloblù dopo il match di andata col Benevento.