La giornata ideale ecosostenibile: consigli e trucchi

La consapevolezza e la sensibilità green è sempre più radicata nella vita quotidiana delle persone, che pongono un’attenzione via via maggiore all’ecosostenibilità. Tutta la giornata può essere scandita in maniera green, con piccoli ma fondamentali accorgimenti che avranno un impatto positivo sul mondo circostante: dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili come il fotovoltaico, ormai in costante ascesa, fino alla spesa bio. A seguire quindi ci saranno alcuni consigli per essere più eco-friendly che mai.

La giornata sostenibile Da quando ci si alza a quando si torna a dormire, ci sono molti modi per essere green e gravare il meno possibile sull’ambiente, seguendo una vera e propria giornata sostenibile. Eccone alcuni:

Pasti a km 0 Qualsiasi giornata che si rispetti parte da una colazione sostanziosa, ma anche a tavola le scelte devono essere ben ponderate se si vuole essere eco-friendly. Prima di tutto, l’importanza della filiera corta: è meglio privilegiare l’acquisto di prodotti locali per ridurre gli impatti ambientali, magari recandosi di persona direttamente dal produttore. Molti mangiano frutta a colazione e, in questo senso, prodotti tropicali o comunque non locali hanno un’impronta ambientale forte visto che richiedono procedimenti di conservazione, imballaggio e trasporto. Simile il discorso anche su frutta e verdura di stagione, che va preferita a quella non presente in natura nel periodo in cui si trova per gli stessi motivi di trasporto, imballaggio e conservazione. Anche in tutti gli altri pasti però si può fare ovviamente qualcosa: ridurre il consumo di carne, seguire la stagionalità anche del pesce, acquistare prodotti biologici, evitare gli sprechi.

Energia green e risparmio energetico Nel corso della giornata si fa un gran consumo di energia utilizzando gli elettrodomestici, accendendo le luci di casa, anche semplicemente lasciando il caricabatterie connesso alla presa di corrente. Fare la giusta scelta energetica è quindi il primo consiglio in questo senso, trovando operatore che sia in linea con la propria sensibilità sostenibile: online si possono trovare offerte per la luce che hanno un impatto minore sull’ambiente. Bolletta non cartacea, energia proveniente da fonti rinnovabili: i dettagli possono aiutare a creare un circolo virtuoso. Ci sono poi diversi comportamenti da adottare come non lasciare le luci accese inutilmente e comunque ricorrere a lampadine a basso consumo come quelle a led, evitare di utilizzare troppo spesso lo sciacquone. Anche preferire una lavastoviglie di classe energetica alta rispetto al lavaggio a mano dei piatti aiuta: serve per diminuire sensibilmente gli sprechi d’acqua, dotarsi di climatizzatori, caldaie e pompe di calore efficienti ed ecologiche, abbinandoli anche però ad infissi isolanti che non disperdano il calore.

Letto green A fine giornata si torna finalmente in camera da letto per riposarsi, e anche in questo ambiente si possono fare scelte ecosostenibili nell’arredo. Lenzuola, coperte e federe del letto andrebbero acquistate in cotone organico, così come pigiami, vestaglie e pantofole. Per decorare la propria stanza da letto meglio scegliere accessori fatti a mano o di recupero, mentre per quanto riguarda la pulizia vanno utilizzati prodotti naturali privi di additivi chimici. No agli sprechi anche in camera da letto: ridurre al minimo gli oggetti elettronici e, se non necessari, ricordarsi di scollegarli.