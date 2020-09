Cerignola entra in consiglio regionale con Teresa Cicolella (Pd)

Con 4011 preferenze in Provincia di Foggia, terza classificata dopo Raffaele Piemontese (21130) e Paolo Campo (4281), Teresa Cicolella è eletta in consiglio regionale. A confermare la notizia è la suddivisione pubblicata pochi minuti fa sul sito del Ministero degli Interni. Cicolella è stata eletta consigliere comunale nel 2015 nelle fila del Pd risultando la più suffragata tra le donne in consiglio. Dopo oltre quattro anni di opposizione lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Da qui la candidatura alle regionali sempre nel Pd. Una partita non semplice con la locale sezione del Pd spaccata al suo interno. La dem ha fatto una campagna elettorale serrata, lavorando molto sul voto in provincia, il vero valore aggiunto. Strappando preferenze nell’intera provincia Teresa Cicolella ha superato i 4000 voti. Da qui l’elezione. Il buon risultato provinciale del Pd e regionale di Emiliano ha fatto il resto. Non irresistibile il supporto della locale sezione di via Mameli, che non ha brillato per supporto alla candidata cerignolana. Cerignola torna dunque ad essere rappresentata in consiglio regionale e in maggioranza. Grandi le aspettative, soprattutto sul fronte sanità.

Di seguito gli eletti (accanto il numero dei voti).

Maggioranza Oltre al Presidente eletto, Michele Emiliano:

PD

PAOLICELLI FRANCESCO 23.007

MAURODINOIA ANNA DETTA ANITA 19.815

PARCHITELLI LUCIA 15.841

DE SANTIS DOMENICO 14.932

CARACCIOLO FILIPPO 11.408

CILIENTO DEBORA 6.898

AMATI FABIANO 10.407

BRUNO MAURIZIO 3.928

PIEMONTESE RAFFAELE 21.130

CAMPO FRANCESCO PAOLO 4.281

CICOLELLA TERESA 4.010

METALLO DONATO 16.830

CAPONE LOREDANA 13.871

BLASI SERGIO 13.523

PENTASSUGLIA DONATO DETTO “PENTA” 10.252

DI GREGORIO VINCENZO DETTO “ENZO” 4.510

“CON” EMILIANO

LOPALCO PIETRO LUIGI DETTO PIERLUIGI 14.676

TUPPUTI GIUSEPPE 2.747

LEOCI ALESSANDRO ANTONIO 2.019

TUTOLO ANTONIO 7.602

DELLI NOCI ALESSANDRO 17.201

LOPANE GIANFRANCO 6.663

POPOLARI CON EMILIANO

STEA GIOVANNI FRANCESCO DETTO GIANNI 8.754

VIZZINO MAURO 7.422

CLEMENTE SERGIO 2.595

LEO SEBASTIANO GIUSEPPE 10.976

STELLATO MASSIMILIANO 4.257

Opposizione

Oltre al candidato non eletto, Raffaele Fitto:

FRATELLI D’ITALIA

ZULLO IGNAZIO 9.945

VENTOLA FRANCESCO 8.237

CAROLI LUIGI 6.642

DE LEONARDIS GIOVANNI DETTO GIANNICOLA 7.654

GABELLONE ANTONIO MARIA 11.737

PERRINI RENATO 10.172

LEGA SALVINI

BELLOMO DAVIDE 8.590

SPLENDIDO JOSEPH 5.785

DE BLASI GIANFRANCO DETTO GIANNI 8.608

CONSERVA GIACOMO 5.264

FORZA ITALIA

LACATENA STEFANO 8.885

GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGO 9.902

MAZZOTTA PARIDE 5.457

DE PALMA VITO 3.667

LA PUGLIA DOMANI

TAMMACCO SAVERIO 12.895

DELL’ERBA PAOLO SOCCORSO 6.968

PAGLIARO PAOLO 9.245

MOVIMENTO 5 STELLE

LARICCHIA ANTONELLA 7.658

DI BARI GRAZIA 3.961

BARONE ROSA 3.602

CASILI CRISTIAN 6.127

GALANTE MARCO 2.301