Nuovo corso istituito al Cnos-Fap di Cerignola

Il Cnos-Fap di Cerignola, associazione salesiana dedicata alla formazione ed orientamente professionale, rende nota l’istituzione di un nuovo corso: “Operatore e operatrice delle produzioni alimentari”.

Il Corso ha la durata di tre anni, rivolto a ragazzi e ragazze che hanno concluso la terza media fino ai 18 anni non compiuti ed è completamente gratuito. Gli insegnamenti si svolgono a Cerignola, di mattina (l’orario delle lezioni può variare da un minimo di 3 ore fino a 6 ore al giorno, dal lunedì al venerdì) con un monte ore complessivo di 3200 ore divise nei tre anni: 1100, 1100 e 1000. Ogni anno vengono svolte una parte delle ore in aziende del settore: 100 il primo anno, 200 il secondo e 300 il terzo, in modo che i ragazzi possano mettersi direttamente a contatto con il mondo del lavoro e trovare occupazione. Il modulo d’iscrizione si può ritirare in segreteria in Via San Domenico Savio, 4, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Le iscrizioni saranno possibili entro la fine di gennaio 2021.