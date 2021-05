Da sabato 29 maggio riapre il Museo Diocesano ad Ascoli Satriano

Il Polo Museale di Ascoli Satriano (Fg), inaugurato il 24 luglio 2007, è ubicato nel quattrocentesco Monastero di Santa Maria del Popolo, all’ingresso dell’abitato cittadino, in via Santa Maria del Popolo, n. 68. È costituito dal Museo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e dal Museo Civico Archeologico “Pasquale Rosario” del Comune di Ascoli Satriano. La riapertura al pubblico, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, è fissata per sabato, 29 maggio 2021, secondo il seguente orario: ore 10-13; ore 16-19.

Gli spazi espositivi del Museo Diocesano accompagnano il visitatore in un “Un percorso di catechesi tra arte, fede e devozione”, come ricorda uno dei pannelli introduttivi, tra le cui stanze è possibile ammirare non soltanto documenti e mappe, statue e quadri, mezzi busti e sculture legate alla storia diocesana, ma anche una brillante collezione di argenti e una ricca raccolta di manufatti liturgici, espressione dell’attenzione episcopale, sacerdotale e laicale per la celebrazione dei divini misteri. Percorrere i corridoi museali significa lasciarsi guidare da un interessante itinerario che, illuminato dalla bellezza delle diverse espressioni artistiche, rivela e contribuisce ad una autentica formazione catechetica.

Per informazioni e prenotazioni: Polo Museale di Ascoli Satriano: tel. 0885.651756; Francesco Saverio Simone: cell. 342.0271299; Rosaria Di Reda: cell. 338.2328894; Julia Ruckl: cell. 392.4306052; e-mail: cooperativaartemus@gmail.com