Carmen Bellapianta pilastro della nuova Flv Cerignola

Un gradito ritorno in casa Fenice Libera Virtus, che si è assicurata la cerignolana doc Carmen Bellapianta in prima linea di attacco. Un distacco mai avvenuto con Carmen, classe ‘87, che per la seconda volta ha scelto di vestire la maglia Flv. Una wonder woman, irriducibile e ostinata, con una carica tale da poter essere da punto di riferimento per le nuove atlete della formazione cerignolana. Torna a Cerignola dopo un anno in Sicilia, pronta a difendere i colori della propria città. “Rispondere presente alla chiamata della FLV è stato più che naturale: ripartire in questo nuovo progetto e farne parte mi riempie d’orgoglio. Si è chiusa un’era e ne inizia un’altra: l’impegno e l’entusiasmo non mancheranno”, le sue prime parole rilasciate ai canali social della società rossogialloblu.