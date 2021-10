Il presidente del GAL Tavoliere Capacchione si congratula con il neo sindaco Bonito

Felicitazioni e auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico elettivo giungono dal Presidente del Gal Tavoliere, Francesco Capacchione, per la nuova responsabilità affidata dalla comunità di Cerignola al dott. Francesco Bonito, Sindaco del comune di Cerignola. «Rivolgo un caloroso benvenuto a nome del partenariato socio-economico, a tutto il neo Consiglio Comunale di Cerignola, augurandogli buon lavoro. Al dott. Bonito, rivolgo il mio augurio e le più vive felicitazioni per il nuovo prestigioso incarico, confermando la disponibilità a cooperare per lo sviluppo e la tutela del territorio».

