Crolla stabile in zona centrale a Cerignola, solo spavento e nessun ferito

Nella notte fra il 14 e il 15 settembre, si è verificato un crollo a Cerignola, in via Alessandro Volta, in pieno centro città. É collassata una casa a piano terra, a causa di lavori che interessavano uno stabile adiacente: fortunatamente non ci sono stati danni a persone, poiché l’edificio era disabitato, anche perché per una coincidenza benevola una coppia di freschi sposi non erano presenti. Il crollo però ha creato un po’ di spavento ad alcuni vicini, portati per precauzione in pronto soccorso all’ospedale “Tatarella”, ma il tutto si è risolto senza particolari conseguenze e, appunto, semplicemente leggera paura per l’accaduto.

