“Le parole della politica”, mercoledì 29 Francesco Giubilei al Liceo “Zingarelli” di Cerignola

Mercoledì 29 novembre alle ore 15 nell’aula magna del Liceo Classico Zingarelli di Cerignola sarà ospite Francesco Giubilei, presidente della fondazione Tatarella e direttore della rivista Nazione futura. L’incontro, aperto al pubblico, è inserito in un percorso extra curricolare che vede la partecipazione di 50 studenti su “Le parole della politica”, lezioni e convegni con esperti ed esponenti del mondo della politica e della cultura su come si possa meglio interpretare la Politica oggi. La lectio con Giubilei affronterà le “parole“ Partecipazione e Rappresentanza: cosa significa partecipare alle vicende pubbliche e come si traduce oggi il concetto di democrazia rappresentativa alla luce dei cambiamenti geopolitici in atto che stanno attraversando questo particolare momento storico. “L’interesse delle ragazze e dei ragazzi della mia scuola al progetto ci ha spinti – afferma la dirigente del Liceo Classico Zingarelli Giuliana Colucci – ad aprire le porte della nostra comunità anche al territorio per far sì che temi attuali e didattica possano interagire così da poter migliorare il senso civico di tutti”. L’incontro di mercoledì è il secondo del progetto Le Parole della Politica e segue quello del 25 settembre scorso dove con Giovanni Moro sono stati affrontati i concetti di cittadinanza e cittadinanzattiva.