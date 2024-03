Presso il polo universitario Ersaf di Cerignola il vice Ministro Cirielli

E’ arrivato a Cerignola, nel pomeriggio di lunedì 25 marzo, il Vice Ministro degli esteri On. Edmondo Cirielli, Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri in Ausiliaria. Cirielli ha fatto visita presso il Polo di Ricerca e Studi Universitario ERSAF di Cerignola per intervenire al seminario riservato a studenti e docenti del polo di studi sulle tematiche riguardanti l’internazionalizzazione delle imprese, la promozione degli scambi e l’attuazione degli investimenti in territorio estero.

Si tratta della prima visita presso un polo studi nella città di Cerignola, un’attenzione che rilancia a gran voce il ruolo della formazione universitaria nel centro ofantino. Figura di spicco del governo Meloni e militante del partito politico Fratelli d’Italia, il Vice Ministro Edmondo Cirielli, coadiuva il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nelle tematiche attinenti alla Cooperazione allo sviluppo nonchè presiede il “Comitato congiunto”.

Durante il seminario spunti interessanti sulle questioni riguardanti gli eventi e le manifestazioni di promozione degli scambi commerciali e delle missioni consolari del Ministero degli Esteri, nonché un focus sugli organismi di assistenza e di sostenimento alla crescita delle imprese italiane all’estero: ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), SIMEST e SACE. Il seminario è stato promosso dall’associazione COPAGRI Cerignola, confederazione di produttori agricoli. Il focus improntato allo sviluppo agricolo nei paesi dell’asse Africano, proposizione dei bandi AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, dotazione finanziaria 180 Mln di euro.